حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميزمولود برج الحوت بأن لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، طموحين، فهو يبحث شغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم مناسب للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.