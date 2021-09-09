إغلاق كيان تعليمي وهمي يمنح كورسات طبية لطلاب الثانوية العامة بالجيزة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مداهمة اللجنة للمنشأة المسماة «قبول فوري» أو «QPOL FAWRY»، والكائن مقرها في (110 شارع التحرير ـ الدقي ـ محافظة الجيزة)، وتقوم بإعطاء مناهج دراسية و«كورسات طبية» للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بزعم مساعدة الطلاب على اجتياز اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما خاطب محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد «عبدالغفار» بجهود لجنة الصبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقار تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قائمة بأسماء الكيانات التعليمية الرسمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، موجها النصيحة للطلاب بمراجعة هذه القائمة الشاملة لكافة مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ، حتى لايقع الطلاب ضحايا للكيانات الوهمية، وذلك عبر الروابط التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي http://mohesr.gov.eg.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع «فيسبوك» https://www.facebook.com/MOHESREGYPT.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع «إنستجرام» https://www.instagram.com/mohesregypt/.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع «تويتر» https://twitter.com/Mohesregypt.

قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl.