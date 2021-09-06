وزير التعليم العالي يكشف الكليات المتاحة للأدبي في المرحلة الثالثة
كتب:
نرمين عفيفي
02:29 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الشعبة الأدبية لها أماكن متاحة في المرحلة الثالثة، وهناك بعض الأماكن الشاغرة مثل: «كلية التربية والتعليم الابتدائي، وكلية التربية شعبة الطفولة، والسياحة والفنادق، والتربية الفنية والنوعية سواء الموسيقية أو الفنية للطلاب المجتازين للاختبارات في المواعيد المقررة، إضافة للمعاهد العليا والمتوسطة والكليات التكنولوجيا».
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنَّه توجد أماكن متاحة للمرحلة الثالثة.