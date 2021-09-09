بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بمركز وادي النطرون

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى جامبو بالكيلو 115 طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى وحُرر محضر بالواقعة ويجرى عرضه لمتابعة التحقيقات.

أمن البحيرة يتلقى بلاغا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال أحد المستشفيات لـ4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق المركز.

وتبين بالانتقال والفحص إصابة «عرفة ج. ع، 28 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة، وبسيمة ع. م، من مدينة نصر، 63 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد إ. م.، من مدينة نصر، 25 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وبسملة إ. م، من مدينة نصر 11 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

ووصل إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي اليوم 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم ملاكي مع أخرى، بالطريق الصحراوي الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية، وجرى عمل الإسعافات الأولية.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية

وأسفر الحادث عن إصابة «السيد أ. ف، 38 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، فرج أ. ف، 48 سنة، بكسور بحاجز الآنف وكسر بعظام الفك واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف حاد بالعين الشمال، وعبدالحليم ج. ح،51 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم»، وجميعهم من محافظة الإسكندرية، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.