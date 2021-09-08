إصابة سائقين واحتراق سيارة في حادث تصادم بسوهاج

أصيب سائقان بجروح وكدمات، إثر حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق الصحراوى الغربي دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وادي الاصطدام إلى اشتعال النيران في سيارة، وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

جى رفع آثار الحادث من الطريق، ونقل مصاب إلى مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط والمصاب الثاني إلى مستشفى أبو تشت المركزي، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد مصطفى رفيق مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة المركز، حيث انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة "نقل" قيادة "حسن. ح. م" 34 سنة سائق، ويقيم دائرة قنا اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة، نقل بمقطورة قيادة "أيمن. ع. ع" 48 سنة، سائق، ويقيم دائرة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال النيران بكابينة السيارة الأولى وانقلاب السيارة الثانية على جانب الطريق، وجرى إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل قائد السيارة الأولى لمستشفي أبو تشت المركزي بمحافظة قنا، وقائد السيارة الثانية إلى مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط، بسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم، واتهم كل منهما الأخر بالتسبب في الحادث.

تم رفع أثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.