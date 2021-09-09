منافذ دفع رسوم إعادة التصحيح اليدوي «للبابل شيت» في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة إعادة تصحيح أوراق إجابة «البابل شيت» لامتحانات الثانوية العامة، أمام الطلاب يدويا، استجابة لرغبة أولياء الأمور، وطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى أن عملية إعادة الفحص يدويا تتضمن مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، منوهة إلى أنه يحق للطالب حضور مراجعة ورقة إجابته.

وأوضحت الوزارة أن إعادة التصحيح تجرى مقابل رسوم محددة، على أن تبدأ عملية تسديد الرسوم للطلبة الراغبين في إعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بهم يدويا، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر، موضحة أن القيام باختيار المواد يتم من خلال هذا الموقع اعتبارا من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر.

رسوم إعادة التصحيح اليدوي لأوراق إجابة البابل شيت لامتحانات الثانوية العامة

وحددت التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تكلفة إعادة الفحص والتي تقدر بمبلغ 300 جنيه لكل مادة.

قنوات ومنافذ الدفع المخصصة لسداد رسوم إعادة تصحيح «البابل شيت» يدويا

أعلنت الوزارة عن قنوات ومنافذ الدفع المخصصة لسداد رسوم إعادة تصحيح «البابل شيت» يدويا، ويسدد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي كالتالي:

ـ البريد المصري.

ـ فوري.

ـ وقتي.

ـ ايجي باي.

ـ سداد.

ـ ضامن.

ـ أمان.

ـ مصاري.

ـ بيي.

ـ ممكن.

ـ طلقة.

ـ موجة.

ـ خالص.

ـ موبايل.

ـ أموال.

موعد فتح موقع اختيار المواد المتظلم عليها أمام طلاب الثانوية العامة

وأشارت التربية والتعليم إلى أن التقديم يجرى من خلال هذا الرابط https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx، على أن يبدأ القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع اعتبارا من السبت القادم الموافق 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر.

مؤكدة أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى، تتعلق بشأن التقديم لطلب إعادة فحص أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة «البابل شيت» يدوياً، يمكن الاتصال على الرقم الموحد المخصص لذلك 19368.