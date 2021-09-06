حكم تاريخي للقضاء الإداري.. إعادة تصحيح إجابات الثانوية العامة بالفيوم

فرحة عارمة اجتاحت طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً تاريخياً لطلاب الثانوية العامة، كأول وأسرع حكم قضائي في قضايا إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، حيث قضت بقبول طلب الشق المستعجل الخاص بإعادة تصحيح أوراق إجابات بعض الطلاب، وتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب يدوياً، وتحديد جلسة 27 أكتوبر المقبل لورود التقرير، وذلك في الدعوى المُقدمة بالطعن على قرار إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والمطالبة بإعادة تصحيح الأوراق بسبب الأخطاء التي شابت عملية التصحيح.

القضاء الإداري يقضي بإعادة تصحيح بابل شيت 10 طلاب

وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ الحكم صدر لصالح 10 طلاب وهم أول من تقدموا بطلب طعن، وذلك لأنّ كل الطلاب الذين جرى إعلان نتيجتهم أكدوا أنّ هذه الدرجات لا تخصهم من قريب أو بعيد، خصوصاً بعد رسوب طلاب في الثانوية العامة 2021 رغم أنّهم تصدروا أوائل الجمهورية في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدين أنّ الدرجات لا تتناسب مع مستواهم وتفوقهم الدراسي.

حيثيات حكم إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

وكشف «عبد السلام»، أنّه فيما يخص حيثيات حكم القضاء الإداري بالفيوم بإعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، فإنّ المحكمة قضت أيضاً بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للإطلاع على أوراق إجابة الطلاب ونموذج الإجابة الخاص بورقة إجاباتهم، موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أنّ عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ في تصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظراً لوجود أربعة نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة.

التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب

وأضاف المحامي بالنقض، أنّ الحكم يشمل أيضاً التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، بالإضافة إلى التأكد من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال.

التأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب

وأشار إلى أنّه جرى تكليف اللجنة الفنية بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به مُبيناً به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.

إلزام وزارة التعليم بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة

وأوضح أنّ حيثيات الحكم نصت على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الامتحانية موضح بكل نموذج توزيع الدرجات علي كل سؤال بشكل دقيق، واستخراج كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الأوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به.

وختم المحامي بالنقض حديثه لافتا إلى أنّ قضاء مجلس الدولة سيظل دائماً وأبداً حصناً منيعاً يهرع إليه كل مظلوم ليستظل بعدله من جور الجهة الإدارية.