«البحوث الإسلامية» ينشر أول فيلم تسجيلي عن تاريخ مراجعة المصحف الشريف

أعلن المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، عن إطلاق أول فيلم تسجيلي يحكي تاريخ لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، التي تُعد أقدم لجنة تُعنى بالعمل على حفظ كتاب الله على مستوى العالم العربي والإسلامي، التي ضمّت في عضويتها الكثير من العلماء على مرّ الأزمنة والتاريخ، ممن ورثوا هذا المنهج العلمي عن أسلافهم من علماء القرآن بالأزهر.

الفيلم يكشف عن المراحل التي يمر بها المصحف

وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هذا الفيلم التسجيلي يكشف عن المراحل التي تمر بها مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، للتأكد من سلامة النص القرآني ومدى موافقته لقواعد الضبط والرسم، وموافقته للقراءات المتواترة عن النبي صلّ الله عليه وسلم، التي تعكس جميعها حرص مؤسسة الأزهر، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على الحفاظ على كتاب الله من أي تحريف، كما يجيب الفيلم عن التساؤل حول كيفية التعامل مع الأخطاء التي يتم اكتشافها، التي تصل أحيانا لمنع الطبع والتداول.

وأضاف الأمين العام أن هذا الفيلم التسجيلي يسلط الضوء على أعضاء اللجنة، سواء من ناحية عملية اختيارهم، أو الشروط التي ينبغي توافرها فيهم، أو من ناحية دورهم داخل اللجنة أثناء مراحل مراجعة المصحف الشريف.

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ القاهرة

وكان الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، تفقد منطقة وعظ القاهرة لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام المنطقة والوقوف على تنفيذ الخطة الصيفية في الأماكن المستهدفة داخل القاهرة الكبرى.

والتقى الأمين العام، خلال جولته بمدير منطقة وعظ القاهرة، ورافقه في هذه الجولة الشيخ ياسر الفقي، أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالمجمع، لبحث الاستفادة الكاملة من خلال الخطة الصيفية والوقوف على إيجابياتها للإيفادة منها في استراتيجية المجمع السنوية ورؤيته في مجال الدعوة، والتركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.

وأكد عيّاد على الدور المهم الذي يقع على وعاظ وواعظات الأزهر وواجبهم تجاه وطنهم ومجتمعهم مطالبًا بالعمل على مزيد من التوعية وبث روح الأمل في الشباب والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، وضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته، والتأكيد على أهمية دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسئـولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة.