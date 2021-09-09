حلمي بكر عن زواجه من هندية: «أغيب عن مصر وأرجع ألاقي نفسي متجوز ومطلق»

أعرب الموسيقار حلمي بكر عن استيائه الشديد من الأنباء التي جرى تداولها مؤخرًا بشأن زواجه من المُمثلة هندية، مُقدمة برنامج «هندية والنجوم»، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال حلمي بكر، لـ«الوطن»، إنه كان في رحلة إلى دولة تونس، خلال الأيام الماضية كونه يُشارك كرئيس إحدى لجان التحكيم في أحد المهرجانات التي يُنظمها اتحاد الإذاعات العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، متابعًا: «أغيب أروح مهرجان خارج مصر، أرجع ألاقي نفسي متجوز ومطلق!! ده كلام؟».

بكر: علاقتي بهندية تقتصر على الزمالة

وأوضح أن العلاقة التي تجمعه مع «هندية» تقتصر على كونه زميلًا معها في البرنامج، قائلًا: «أنا روحت البرنامج بتاعها لأني لاقيت بوابة أهاجم منها كل ما هو سيئ، إيه اللي يوصلني للزواج بقى؟ إيه المناسبة؟».

وأشار حلمي بكر إلى استئنافه الظهور في برنامج «هندية والنجوم»، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المُقبل، قائلًا: «أنا لما أتجوز، هقول إني اتجوزت، لكن لما حد يقول نيابة عني لأ ده أمر مرفوض تمامًا».

يذكر أنّ الفنانة هندية قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عندما سألها أحد مُشاهدي برنامجها، خلال مداخلة هاتفية، عن سبب عدم ظهور حلمي بكر في حلقة اليوم، وقال لها «أنا سمعت كلام انكم اطلقتوا، هل ده صحيح، وهل غيابه انهاردة مع هذا الكلام يؤكد صحته؟»

وردت «هندية»، بشكل عنيف على المتصل، قائلة: «أنا متجوزة حلمي بكر فنيًا بس يا جماعة، عيب اللي انتوا بتقولوه ده»، كما عنفت معدي البرنامج الخاص بها بسبب دخول مثل هذه المكالمات على الهواء: «يا جماعة، أنتوا بتجيبوا المكالمات دي منين، الأستاذ حلمي بكر ده أستاذنا وبيكون معانا بشكل مستمر على البرنامج، اللي انتوا بتقولوه ده عيب وميصحش».