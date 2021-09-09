سحب عبوات بيتادين مقلدة من الأسواق: عليها رقم تشغيلة غير حقيقي

وجهت هيئة الدواء المصرية منشور للوحدات والصيدليات الحكومية بشأن تداول تشغيلة مغشوشة ومقلدة من مستحضر «بيتادين»، أحد أشهر المحاليل المُطهرة المنتشرة في السوق المحلية المصرية.

ورصدت «الهيئة»، تداول «التشغيلة المغشوشة» من بيتادين، لتوجه بضبط وتحريز ما قد يتواجد في السوق المحلية منه، وذلك عبر منشور غش تجاري، صادر عن «الهيئة»، سواء في السوق المحلية، أو الوحدات الحكومية.

العبوات المُقلدة من بيتادين مدون عليها رقم تشغيل غير حقيقي

وتحمل التشغيلة المغشوشة رقم P0909064، ومدون عليها أنها إنتاج شهر أبريل العام الماضي، وهي التشغيلة التي أكدت هيئة الدواء أنها مقلدة للمنتج الأصلي ومغشوشة.

ووزعت هيئة الدواء المنشور على المؤسسات الصيدلية، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مؤسسة يتواجد لديها المستحضر المغشوش دون فواتير شراء، واتخاذ تلك الإجراءات القانونية ضد الجهة الموردة للصيدلية، حال وجود الفواتير.

هيئة الدواء المصرية تؤكد حرصها على الرقابة الدوائية وتأكيد أمان وجودة الأدوية

وشددت الهيئة على حرصها على الرصد المستمر للسوق الدوائية، عبر شن حملات تفتيشية ورقابية، وتحليل عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق، وذلك في إطار الدور الرقابي المنوط بالهيئة، وجهودها لمكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو تداول الأدوية المغشوشة أو المقلدة.

ودعت هيئة الدواء، المواطنين ممن لديهم بلاغات بشأن غش الأدوية أو أية مشكلات أو استفسارات متعلقة بنشاط عمل الهيئة، بالتواصل مع ممثلي الهيئة عبر منظومة البلاغات والاستفسارات، على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg.

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين ممن لديهم شكاوى بأن يتقدموا بالشكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.

وشددت الهيئة على سعيها لمتابعة إنتاج الأدوية من الشركات حتى الوصول إلى الجمهور المستحق للعلاج، وكذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، ودعم جهود ضمان فعالية ومأمونية، وجودة الأدوية المختلفة.