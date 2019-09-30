حذَّرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أية صيدليات تبيع العبوات المغشوشة من مستحضر "بيتادين"، وهو محلول مُطهر يعتبر من أشهر المحاليل المُطهرة للجروح والجلد من الميكروبات، في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، أو اتخاذ "الإجراءات" ضد الجهة الموردة لها في حالة وجود الفواتير الخاصة بالشراء.

ووجهت "الإدارة"، جميع إدارات الصيدلة في مختلف محافظات الجمهورية، لضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية، والتي تتضمن الصيدليات، والوحدات الحكومية، للعبوات المغشوشة من مستحضر "بيتادين"، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية بشأن المستحضر قبل تحريزه.

ووجهت "الشئون الصيدلية"، بتعليق منشور غش "البيتادين" في جميع المستشفيات العامة، والخاصة.

كانت "الإدارة"، أرسلت منشوراً دورياً حمل رقم 40 لسنة 2019، بشأن "الغش التجاري"، للنقابة العامة لصيادلة مصر، ومديري الشئون الصحية بالمحافظات بشأن وجود عبوات مغشوشة من مستحضر "بيتادين محلول مطهر".

يأتي ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وجود العبوات المشغوشة في الأسواق، مدون عليها تشغيلة رقم "P9836007"، إنتاج سبتمبر 2018، وتاريخ انتهاء صلاحية في سبتمبر 2021.وفسَّرت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، الإجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها في حال ضبط العبوات المغشوشة دون فواتير، موضحة أنه يتم تحرير محضر من فريق التفتيش الصيدلي، ليتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيق في الواقعة.

وأوضحت المصادر، أن "المحضر" يدون فيه أسماء المفتشين الذين ضبطوا الواقعة، وتوقيتها، وكمية العبوات المغشوشة المتواجدة.

وشددت المصادر على أن هذا التحذير لا يعنى تشكيك الوزارة في أياً من صيادلة مصر الشرفاء، واصفة إياهم بشركاء الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لكن في الوقت ذاته سيتم بالضرب بيد من حديد تجاه المخالفين في سوق الدواء المحلية.