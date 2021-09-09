مغني المهرجانات «حودة بندق» يتعرض لحادث سير.. «صور»

تعرض مغني المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، قبل قليل، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

أغنية فيلم 30 مارس

يذكر أنّ مغني المهرجانات «حودة بندق» قدّم الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، حيث تحمل الأغنية اسم «اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب».

وكتب محمود محمد، المعروف إعلاميًا بـ«حودة بندق» عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين.. الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس بصوتي أنا وأختي المطربة نعوم».

كليب «خطر» يحقق 32 مليون مشاهدة لـ حودة بندق ومسلم

وتعاون «حودة بندق» مع الفنان «مسلم» وقدّما فيديو كليب «خطر»، وحقق أكثر من 32 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف تقريبًا.

وتقول كلمات الأغنية: «قالوا الرجولة كنز وصعب توصلوا له.. قالوا الجدعنة برج وصعب يطوله.. قالو الصحاب دي رزق بس أين هما أنا نفسي أشوف صاحب لسه جواه أصوله.. الدنيا فينا جارحة.. سارقة كل يومنا تخطف مننا الضحكة.. وتزود همومنا والعيشة بايظة خالص وانتو عينكم راشقة.. باصين في أكلنا وشربنا وفي هدومنا.. ياللي سيرتي تعباك.. قلبك أسود بلاك».