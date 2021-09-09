كان متجها لإحياء حفل.. تفاصيل انقلاب سيارة حودة بندق على «الدائري»

كشفت مصدر مقرب من مطرب المهرجانات، حودة بندق، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له مساء اليوم الخميس، وإصابته بجروح متفرقة بالجسم وكدمات.

وقال المصدر، إن حودة بندق، كان برفقة مدير أعماله، أحمد الطحاوي، في طريقهما إلى إحياء حفل غنائي في مدينة بنها بالقليوبية، إلا أنهما تعرضا لحادث سير على الطريق الدائري أمام كايرو فيستيفال، مما أدى إلى انقلاب السيارة، وذلك بعد سقوط صندوق من أعلى سيارة نقل كبيرة «مقطورة» تسير أمامهم.

المصدر: حودة بندق ومدير أعماله تعرضا لإصابات بالغة

وأوضح أن حودة بندق، ومدير أعماله، تعرضا لإصابات بالغة في جسدهما، وعلى الفور جرى نقلهما إلى المستشفى، إذ أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، متابعًا أنّ «حودة حصل له جروح كبيرة في الحاجب وكدمات متفرقة في جسده، أما مدير أعماله أصيب في قدمه، وما زالا يخضعان للفحوصات داخل المستشفى».

وأكد أنهما لم يُصابا بأي نزيف داخلي إثر وقوع الحادث الأليم، ومن المُقرر خروجهما من المستشفى مساء اليوم، فور انتهاء كل الفحوصات.

آخر الأعمال الفنية لمطرب المهرجانات حودة بندق

يذكر أنّ حودة بندق، بدأ التحضيرات لأغنية جديدة، يقدمها على طريقة الـ«ديو» بمشاركة المطربة نعوم، التي تحمل اسم «توت بريء»، ومن المقرر أن يصورها على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيها مع المخرج الإيطالي Massima Pasquale.

وكان حودة بندق، يحتفل بتجربته السينمائية الأولى، من خلال غنائه الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس، من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني، الذي جرى طرحه في السينمات اعتبارًا من أمس الأربعاء.

ويجمع فيلم «30 مارس» العديد من النجوم، من بينهم دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسي، وأيضا نيللي كريم، في تعاونها السادس مع الشركة، وهو من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.