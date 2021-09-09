قرار جديد من هيئة قضايا الدولة بخصوص تعيين الدفعة الجديدة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، عن مراسم حلف اليمين الخاصة بدفعة المندوبين المساعدين المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2021، الذي شمل تعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.

الأمانة العامة تحدد بعض الاشتراطات للمندوبين الجدد

ونوهت الأمانة العامة للهيئة، إلى ضرورة حضور الأعضاء الجدد بالزي الرسمي باللون الداكن، وإحضار بعض المتعلقات، أبرزها بطاقة الرقم القومي وكارت فيزا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحالية، وعدم إحضار أي مرافقين، وذلك يوم 13 سبتمبر الجاري، بمقر نادي الهيئة بالزمالك.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في أغسطس الماضي، القرار رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.