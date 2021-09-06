السيسي يصدر قرارات بترقيات في هيئة قضايا الدولة 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 370 لسنة 2021، الذي تضمنت مادته الأولى، ترقية عدد 104 أعضاء نوابا لرئيس هيئة قضايا الدولة.

وتضمنت مادتة الثانية، ترقية عدد 4 وكلاء هيئة قضايا الدولة، وتضمنت مادتة الثالثة تعيين عدد 98 مستشارا من الفئة «أ».

المادة الخامسة تضمنت تعيين 274 مستشارا من الفئة ب

كما تضمنت المادة الرابعة من القرار تعيين عدد 3 مستشارين مساعدين من الفئة أ، وتضمنت مادته الخامسة تعيين عدد 274 مستشارا مساعدا من الفئة «ب».

ترقية 315 مندوبا مساعدا إلى درجة مندوب بالهيئة

أما المادة السادسة من القرار فقد تضمنت ترقية عدد واحد مستشار من درجة محام إلى نائب درجة نائبا بالهيئة، وتضمنت المادة السابعة تعيين عدد واحد مستشار من درجة مندوب إلى درجة محام.

كما تضمنت المادة الثامنة ترقية عدد 315 مندوبا مساعدا إلى درجة مندوب بالهيئة.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في أغسطس الماضي، القرار رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.