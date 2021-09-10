«لن أعيش في جلباب أبي».. أبناء نجوم رفضوا طريق الفن من أجل «البيزنس»

يتميز بعض أبناء النجوم والنجمات بحصولهم على تخصصات جامعية ومواهب مختلفة، جعلتهم يرفضون مجال التمثيل، خاصة أن الكثير من أبناء الفنانين استطاع أن يبدع ويتفوق في مجالاته الخاصة، وكان آخرهم أولاد الإعلامية إسعاد يونس، حيث ابتعدا عن الفن ودخلا في مجالات أخري، وفي سطور تستعرض «الوطن»، أبرز هؤلاء الأبناء.

أبناء الإعلامية إسعاد يونس

كشفت الفنانة إسعاد يونس خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن ابنتها «نورهان» درست التسويق، بينما ابنها عمر درس البيزنس في لندن، واستقر هناك منذ دراسته الجامعية، قائلة: «عمر درس في لندن واشتغل وعايش حياته هناك من ساعتها، أنا بتقطّع على غربته وحياته هناك بس مصلحته أهم».

بنات الفنانة ميمي جمال

وعن بنات الفنانة ميمي جمال، قالت خلال تصريحات تلفزيونية لها إن ابنتها «نجلا» تتلقى «كورسات»، في الفن وتعمل حاليا في الخزف والفخار، كما تحب القراءة، بينما ابنتها «نورا» لا تعمل.

لي لي ابنة الفنانة مني زكي والفنان أحمد حلمي

اتجهت نحو الرسم، واستطاعت إقامة مشروع خاص بها، عن طريق مشاركتها في معرض ملابس لبيعها، هذه هي «لي لي»، ابنة الفنانة مني زكي والفنان أحمد حلمي، التي استطاعت استغلال موهبتها في أكثر من شئ.

وصرحت «لي لي»، خلال تصريحات تلفزيونية لها، أنها كانت في البداية تقوم ببيع لوحاتها، ثم اتجهت لتحويل قطع الملابس والأحذية والحقائب بالرسم عليها، كما اختارت أيضا إطلاق جلسات لدعم الأطفال في الرسم على الملابس، وذلك عن طريق التعاون مع أكاديمية للفنون في مدينة القاهرة الجديدة.

بنات الإعلامية صفاء أبو السعود

للإعلامية صفاء أبو السعود 3 فتيات، حصلت ابنتها «هديل»، على بكالوريوس إدارة الأعمال، وتولت نائب رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات، أما عن «أصيل» و«نضير» فلم يظهرا في الإعلام سوى في زفافهما.

شام الذهبي ابنة المطربة أصالة

ابتعدت ابنة الفنانة أصالة عن التمثيل، التي حددت دراستها في مجال الكيميا، واستطاعت الحصول على ماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكشفت «شام» خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، لها أنها قبل تخصصها في هذا المجال، وعدت والدتها بأنها ستخترع لها منتجا تجميليا للحفاظ على بشرتها ويجعلها في سن الشباب دائما، وقامت بافتتاح عيادة خاصة بها تدعى «دريم»، للعناية بالبشرة.