إسعاد يونس: عملت بوتكس في وشي مخصوص عشان فيلم «عمارة يعقوبيان»

روت الفنانة إسعاد يونس ذكرياتها مع الفنان عادل إمام، موضحةً: «مع الزمن ومرور السنين، بنحس إن زمايلنا كأنهم تحت جلدنا، وعادل إمام حاجة فظيعة، عملت معاه فيلم (غاوي مشاكل)، وكنت أؤدي دورًا ثانيًا وليس دور البطلة، فقلت له: (عايزة أعمل بطولة معاك)، وبعد مرور وقت، اتصل بي سمير عبدالعظيم، للعمل في فيلم شعبان تحت الصفر، وكنت البطلة أمام الزعيم عادل إمام».

كواليس فيلم عمارة يعقوبيان

وقالت «يونس» في لقاء مع برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس على قناة «ON» الفضائية: «عادل إمام قالي: (أنا وفيت بوعدي ليكي)، وأنا عمري ما هنسى اللي عمله معايا، وهو برنس في نفسه وراجل جميل، وكملنا في العمل معًا، وبينا عشق فظيع، وعملت معاه العديد من الأفلام، ومنها (زهايمر) و(الأفوكاتو)، ولكن في فيلم (عمارة يعقوبيان) كنت خائفة جدًا، رغم إن الفيلم كان من توزيعي، لأن الدور كان شرس أوي، وفيه نجمات كتير رفضوه، وأنا كنت عارفة إن الدور لشخصية حقيرة».

وتابعت إسعاد يونس: «روحت عملت بوتكس في وشي مخصوص عشان الفيلم، وقولت للدكتور يرفعلي حواجبي، عشان تبان الشخصية شريرة، وراح عملي الشخصية الشريرة دي، ولما شافني عادل إمام قال: (يا أما إيه ده)، ويبدو إني كنت شاطرة وعملت دور كويس، وفي التصوير كان بيخاف بجد، وعملت الدور ورزقي على الله».

ظهورها في «زهايمر»

وأشارت إلى أنها في فيلم «زهايمر» أدت دورها لكي تظهر مع عادل إمام وسعيد صالح في نفس «الشوت»، وهذا الفيلم كان من أعظم الأدوار التي أداها سعيد صالح.

أما عن دورها في فيلم «يا رب ولد»، فأشارت إلى أن كواليس العمل كانت كوميدية جدًا، وجرى تصويره في شهر رمضان، موضحة: «الفيلم ده كل ما يتعرض اتفرج عليه وبحسد نفسي علي العمل مع كوكبة من النجوم على رأسهم فريد شوقي وسمير غانم ودلال عبد العزيز وأحمد راتب».