مريم صالح تشعل أجواء الليلة الأولى من مهرجان «She Arts»

أشعلت الفنانة مريم صالح أجواء الجامعة الأمريكية، ضمن فعاليات الليلة الأولى من مهرجان «هي الفنون She Arts»، تحت رعاية وزارة الثقافة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

مريم صالح تبدأ حفلها بأغنية أنا مش بغني

قدمت «مريم» خلال حفلها نخبة من أهم وأشهر أغنياتها، منها «كشف أثري، الغسالة، أنا مش بغني»، وأشركت في الحفل معها الفنان حازم درويش.

مريم صالح تشدو رفقة حازم درويش

قالت نيفين قناوي، المؤسس والمدير لمبادرة «She Arts- هي الفنون» في بيان: «يعد She Arts حدثا فنيا وثقافيا دوليا، يجمع فنانات من دول العالم المختلفة، ومنها مصر وسويسرا والبرتغال وفرنسا وفلسطين، ويضم عددا من الفنون، كالموسيقى والعروض الراقصة والفنون البصرية وورش العمل والأنشطة الثقافية الشعبية لكل بلد، ونهدف من إقامة هذا الحدث في المقام الأول العمل على توفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم لعرض الفنون الخاصة بهم، وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وتشجيعهن على العمل في المجال الثقافي بشكل عام وفي مجال الفنون بشكل خاص، وكذلك نشر الوعي وخلق بيئة مناسبة من أجل الترويج للفن والثقافة بشكل عام في احتفالية خاصة من ولأجل المرأة، حيث إن الفنون موجودة لدى النساء بمختلف اتجاهاتهم وثقافتهم وخلفيتهم».

وتضم الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات، حيث تشارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نوران أبو طالب، وفرقة «عازفات الهارب المصريات»، وفرقة «فبريكا»، بقيادة نيفين علوبة، ومريم صالح، وعازفة البيانو هبة سليمان، وفريق «نبض» لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي، وفرقة هواة رقص الفلكلور من خريجي االجامعة الأمريكية.

كما تشارك من الخارج الفنانة إنجيلكا رشيمونت، من فرنسا، بدعم من المركز الثقافي الفرنسي، حيث تؤدي عرض «هيب هوب»، وجاسمينا هوجونيت، من سويسرا، وبدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر، وسوزان ترافسوس، من البرتغال، وبدعم من سفارة البرتغال، وبانة، من فلسطين بعروض موسيقية، وتضم الاحتفالية عروضا موسيقية، وعروض راقصة، ورش عمل موسيقية، وورش عمل رقص معاصر، و«هيب هوب» وأيضا مسابقة موسيقية للفنانات الناشئات، مع تقديم منصات متنوعة، ومتعددة للفنانات، تضمن عرض إبداعاتهن الفنية التي تستهدف النساء.