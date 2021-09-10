انطلاق مهرجان «She Arts» بحفلات مريم صالح ومنال محيي الدين (صور)

شهد مساء أمس، افتتاح مهرجان «هي الفنون She Arts»، عبر حفل غنائي بمسرح الحديقة في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، وبدأ اليوم بحفل موسيقي لعازفة الكيبورد هبة سليمان، مع إشعال حماس الجمهور بوصلة راقصة استعراضية عبر حفل فرقة فتيات الجامعة الأمريكية للفلكلور.

سوزانا تحيي أولى حفلاتها الجماهيرية بمصر

فعاليات أولى ليالي المهرجان شهدت أربعة عروض فنية متنوعة، بداية من حفل موسيقي مميز، لعازفة الهارب منال محيي الدين، ثم عرض غنائي للفنانة البرتغالية سوزانا التي أحيت أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر.

مريم صالح قدمت عشرات اغنياتها

وأسدلت مريم صالح ستار اليوم الأول من المهرجان عبر خطفها مسامع عشرات الحضور في رحلة لملكوت أشهر أغنياتها على مدار ساعة متواصلة منها «يا عاشقة الورد» و«أنا مش بغني» و«ليه تنربط»، مع مفاجأة الحضور بحلول الفنان وعازف العود حازم شاهين ضيفا على حفلتها.

ويهدف مهرجان «هي الفنون»، المستمر لثلاثة أيام متتالية، لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية للنساء من مختلف أنواع الفنون بين الموسيقى والغناء والرقص والكتابة وخلق مساحة جماهيرية كبيرة لعرض إبداعاتهن سنويا للجماهير في شكل كرنفال دولي، ويأتي كنتاج تعاون دولي بين الجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية ومؤسسة نساء مصر وسفارة البرتغال.

تضم الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات، حيث تشارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نوران أبو طالب، وفرقة «عازفات الهارب المصريات»، وفرقة «فبريكا»، بقيادة نيفين علوبة، ومريم صالح، وعازفة البيانو هبة سليمان، وفريق «نبض» لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي، وفرقة هواة رقص الفلكلور من خريجي االجامعة الأمريكية.