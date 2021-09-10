إصابة نحو 6 أشخاص خلال إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، جراء إصابتهم بجروح خلال إطلاق نار بمدينة إيست سانت لويس بولاية إلينوي، الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة المحلية، إنها تلقت معلومات مساء أمس الخميس، تشير إلى احتمال إصابة 12 شخصا بإطلاق نار، ولكن تم حتى الآن تأكيد إصابة 6 أشخاص فقط، يجري تقديم الرعاية الطبية لهم، وفقا لما ذكرته قالت قناة «إن بي سي» الأمريكية

اصطدام سيارة المشتبه بهم بقطار لنقل الركاب خلال فرارهم من الشرطة

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه خلال فرار المشتبه بهم من الشرطة، اصطدمت سيارتهم بقطار لنقل الركاب، فيما قالت قناة «كيه إم أو في- تي في» المحلية، نقلا عن الشرطة، إن 3 من المشتبه بهم فتحوا النار على الشرطة، قبل محاولتهم تجاوز قطار عند معبر سكة حديد قريب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت القناة الأمريكية، إلى أن الشرطة تبحث عن مطلقي النار في غابة مجاورة.

إغلاق قاعدة جوية أمريكية وسط البلاد بعد تلقي تقرير عن وجود مطلق نار

وفي سياق آخر، أعلن جناح القاعدة الجوية 88 في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، إغلاق قاعدة «رايت باترسون» لسلاح الجو الأمريكي بولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقي تقرير عن وجود مطلق نار نشط داخلها.

وقال «الجناح 88» عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه في حوالي الساعة 9:25 مساء بالتوقيت المحلي، استجاب عناصر للطوارئ لتقرير عن مطلق نار نشط في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية في المنطقة «أيه»، في قاعدة رايت باترسون، موضحا أن قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المبنى.

وفي روسيا، قتلت قوات الأمن الروسية صباح اليوم، اثنين من المسلحين في محيط قرية تالجي إحدى قرى داغستان الواقعة في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا في منطقة القوقاز.