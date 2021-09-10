وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان.. تكريم عالمي حصل عليه «العربي»

حصل رجل الأعمال الراحل محمود العربي على تكريمات عالمية ومحلية ولكن كان أهمها، تكريم الإمبراطور الياباني أكيهيتو في مايو 2009، للحاج محمود العربي، بمنحه، أرفع وسام ياباني «وسام الشمس المشرقة»، وذلك بسبب دوره الكبير في دعم وتحسين العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية.

ويمنح وسام «وسام الشمس المشرقة» لمن قاموا بإنجازات بارزة في العلاقات الدولية ونشر الثقافة اليابانية ومساهمات أدت لتقدم مجالاتهم، وتطويرات في مجال الرخاء الاجتماعي والمهني أو في مجال المحافظة على البيئة.

وفي عام 1975 زار العربي اليابان، ورأى مصانع شركة توشيبا التي حصل على توكيلها، فطلب منهم إنشاء مصنع في مصر، وكان لديه أرض في طريق مصر-إسكندرية الزراعي، زارها خبراء من اليابان وأقروا بصلاحيتها، وأنشئ أول مصنع للشركة في مصر.

وتعود علاقة محمود العربى، بدولة اليابان، إلى ما قبل ثمانينات القرن الماضي، عندما حصل الرجل على توكيل كبرى الشركات اليابانية، ففي عام 1982 أنشئ المجمع الصناعي في بنها، وعلى مدار العقود التالية زادت شراكاته مع شركات يابانية مصنعة للأجهزة الإلكترونية وغيرها ليصبح وكيلاً لعلاماتها التجارية مثل سوني، سيكو، إن إي سي، وهيتاشي.

وفي الوقت الحالي، وصلت مبيعات «مجموعة العربي» أكثر من 400 منتج في 22 دولة، وتتكون شبكة التوزيع والخدمات للمجموعة من أكثر من 2800 مركز بيع وأكثر من 180 مركزا لخدمات ما بعد البيع.

وفاة محمود العربي

وأعلن أمس رجل الأعمال محمد محمود العربي، وفاة والده الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي التي تأسست 1964 والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها، وكتب ابن الفقيد على صفحته الشخصية بفيس بوك «إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة الوالد الحاج محمود العربي، والجنازة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية».