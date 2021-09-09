وفاة رجل الأعمال محمود العربي رئيس مجلس إدارة «العربي جروب»

أعلنت مجموعة «العربي» وفاة رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال محمود العربي، وتشيع جنازته غدا بعد صلاة الجمعة، بمسجد «العربي» في قرية «أبو رقبة» مركز أشمون في محافظة المنوفية، وذلك خلال بيان رسمي للمجموعة عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك»، أعلنت خلاله تحديد موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.

الجنازة في المنوفية

وجاء في البيان: «ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله».

وتابع البيان أن الراحل كان محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان نعم القائد الراشد، الذي ستبقى سيرته وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

السيسي يشكر محمود العربي عدة مرات

وبدأ رجل الأعمال الراحل محمود العربي، رحلته من محطة الموسكي بعدما جاء من قريته في المنوفية «أبو رقبة»، وأسس تجارة كبيرة للأدوات المنزلية، وأنشأ مصنعا الألوان والأحبار، ومن عشق التجارة انتقل إلى عشق الصناعة، فصمم مصانع كبرى لإنتاج الإلكترونيات، وكان هدفه توفير فرص عمل للشباب، وكان أول محل اشتراه ساعده فيه عامل واحد، وكان يحلم بأن يُشغل 10 أشخاص، حيث تحقق حلمه وأكثر من ذلك، حيث شغل الآلاف من العمال.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لرجل الأعمال الراحل عدة مرات، المرة الأولى التي وجه الرئيس السيسي الشكر لـ«محمود العربي»، كانت خلال افتتاح مشروعات قومية في بني سويف عام 2018، حينما علق الرئيس على كلمة إبراهيم العربي، نائب مدير مجموعة شركات العربي، والثانية كانت بعدها بعدة أشهر خلال افتتاح بعض المشروعات في المنوفية.