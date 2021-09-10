درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. انخفاض ملحوظ وهدوء الرياح

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار، اليوم الجمعة 10 سبتمبر، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع ثبات معدلات الرطوبة وهدوء الرياح، تزامنًا مع توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية في الساعات الأولى من الصباح الباكر وذلك لقضاء «الويك إند»، على شواطئ المدينة الساحلية.

درجات الحرارة اليوم 10 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 29 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 65%، وسرعة الرياح إلى 19 كيلو مترًا في الساعة، إضافة إلى أن احتمالية هطول الأمطار وصلت لأول مرة إلى 10%، مع توقعات بطقس غائم على المدينة الساحلية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وشهد طقس الإسكندرية اليوم لأول مرة توقعات بهطول الأمطار، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حيث انخفضت درجات الحرارة 6 درجات، بالتزامن مع استعداد المدينة لاستقبال نوات الشتاء والأمطار مبكرا، خاصة وأن مدينة الإسكندرية تشهد تساقط الأمطار في شهر أكتوبر من كل عام.

حالة بحر الإسكندرية 10سبتمبر

فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في التقرير اليومي عن حالة البحر، هدوء مواج البحر في محاولة لإعلام الرواد والمصطافين وأهالي المدينة الساحلية بحركة الأمواج، للاطمئنان أو منع النزول في الأماكن التي تشهد ارتفاعًا في حركة الأمواج.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن حالة البحر هادئة جداً، والأمواج غير عالية في عدد كبير من الشواطئ والبحر آمن في شواطئ القطاع الشرقي نظراً لوجود حواجز الأمواج، كما أنه هادئ في شواطئ القطاع الغربي وأبرز شواطئها «العجمي وشاطئ غرب»، الأمر الذي يسمح للرواد بالتنزه دون أي معوقات أو خوف من الغرق، وأكدت الإدارة في بيانها، أن اليوم، فرصة جيدة للاستمتاع بالبحر خاصة مع هدوء الأمواج.