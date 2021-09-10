حالة الطقس اليوم 10-9-2021.. رياح بـ6 محافظات وأمطار خفيفة بمطروح والإسكندرية

سقوط الأمطار.. واحدة من الأمنيات المعطلة طوال أشهر فصل الصيف، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان اصدرته اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق المختلفة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة ورطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس ونشاط الرياح اليوم

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد- وفق البيان-، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية.. مثل «السلوم، مطروح، العلمين»، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة 30%.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 و3.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 32 26

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 32 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 33 25

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 34 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 19

الطور 32 25

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 42 27

أسوان 41 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27