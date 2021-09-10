«ميكانيكا وكهرباء».. «العربي» أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر

لم يكن الحاج محمود العربي، رائدًا من رواد الصناعة والإلكترونيات فقط، بل وضع حجر الأساس لأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمصر في سبتمبر عام 2018 في المنطقة الصناعية بقويسنا، بدأ معها تفعيل نظام التكنولوجيا التطبيقية كطفرة كبيرة في التعليم الفني، وكانت أول مدرسة من هذا الجيل من المدارس الفنية يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورحل «العربي» وترك علمًا يُنتفع به وسيرة طيبة يتحاكى بها الجميع ممن تعاملوا معه.

مدارس العربي تهدف إلى تطوير نظام التعليم الفني بمصر

عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر عام 2018 مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، الواقعة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، كأول مدرسة من نوعها تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي للطلاب قائم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، الذي يطبق لأول مرة بمصر، والتي تهدف إلى تطوير نظام التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع لطلاب التعليم الفني.

تركز مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لمجموعة شركات ومصانع العربي، على أهمية التدريب العملي والتطبيق الفعلي للطلاب فى بيئة العمل في المصانع إلى جانب الأسس النظرية للجوانب الفنية والعملية.

تدريب عملي بمصانع العربي

وتعمل المدرسة الأولى من نوعها في مصر على توفير تدريب عملي لطلابها داخل مصانع العربي، إضافة إلى مكافآت شهرية، وإعطاء الأولوية لخرجيها للعمل بمصانع العربي، مع توفير وجبات غذائية، ورعاية صحية للطلاب.

نظام الدراسة في مدرسة العربي للتكنولوجيا

المنهج الدراسي لمدرسة العربي يعتمد على العلوم الأساسية والثقافية معًا إلى جانب العلوم الفنية في مجالات التخصص المتمثلة في الكهرباء والتبريد والتكيف والميكانيكا واللوجيستيات مع الحرص على التدريب العملي، وبحسب الصفحة الرسمية للمدرسة، يحصل خريجو تلك المدارس على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

وتطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بمدرسة العربي لا يقتصر على الاهتمام بالطلاب فقط، بل هناك اهتمام كبير بالمعلم أيضًا، من خلال توفير تدريبات عالية الجودة للمعلمين على أيدي خبراء من اليابان داخل وخارج مصر، إضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية، ومادية مرتبطة بالأداء.

شروط القبول في مدرسة العربي

يشترط اجتياز المتقدم اختبارات فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التى تضعها وزارة التربية والتعليم وإلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية.

فيما يتمتع خريجو المدرسة بأولوية التعيين في شركات العربي، ويسافر المتميزون منهم إلى اليابان لاستكمال دراساتهم، كما توفر مجموعة العربي وسائل مواصلات للطلبة من المنوفية والقليوبية إضافة إلى توفير وجبة غذائية لهم.

وتوفي الحاج محمود العربي، أحد أبرز رجال الصناعة والتجارة في مصر، ومؤسس مجموعة العربي، أمس، عن عمر ناهز 89 عامًا، وسوف تشيع جنازته اليوم الجمعة من مسجد العربي، بعد صلاة الجمعة بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية مسقط رأسه.