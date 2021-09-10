وزير القوى العاملة ينعي محمود العربي: فقدنا أحد رموز الصناعة الوطنية

نعى محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجميع العاملون بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة «العمل»، بمزيد من الحزن والأسى رجل الأعمال محمود العربي، أحد رموز الصناعة والتجارة المصرية الذين تركوا بصمة بارزة في السوق المصرية، صاحب ومؤسس مؤسسة «مجموعة العربي».

سعفان: كان رائدًا من رواد الصناعة والتجارية الوطنية.. وفيا محبًا لوطنه

وأضاف وزير القوى العاملة، أنَّ الراحل قد شغل الفقيد العديد من المناصب آخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، ويتقدمون بأحر التعازى إلى العائلة الكريمة.

أقام أكبر مستشفى في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي

وأكّد وزير القوى العاملة، أنَّ الراحل محمود العربي، كان رائدًا من رواد الصناعة والتجارية الوطنية، وفيًا محبًا لوطنه، أسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان دائما داعماً لحقوق العمال ومنحازاً لهم، رجلا وطنيا من طراز فريد، وقف دائمًا بجانب الفقراء والمحتاجين فاعلًا للخير بكل إخلاص، وكانت إسهاماته في العمل الأهلي واضحة على الجميع، فأقام أكبر مستشفى في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، فضلا عن العديد من المشروعات الكبري التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي المواطنين.

ودعا وزير القوى العاملة، أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.