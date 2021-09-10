«الخيمة البدوية».. افتتاح تجريبي لأول مشروع بيئي استثماري بالمحميات الطبيعية

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخيمة البدوية بمحمية الغابة المتحجرة، كأول مشروع للاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن الافتتاح التجريبي للخيمة البدوية يعد أحد أهم أشكال الاستثمار البيئي بالمحميات، والذي يربط المواطنين بالمحميات ويعمل على دعم السياحة البيئية والترويج للتراث الثقافي والطبيعي للسكان المحليين بمختلف المحميات الطبيعية.

تطوير المحميات

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة اهتمت خلال الفترة الماضية بتطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية التي ترتبط بتنمية السكان المحليين كجزء أساسي لأي خطة تطوير بما يتضمنه من الترويج للتراث الثقافي والطبيعي للمحميات وأساليبهم في حماية المحميات وتنوعها البيولوجي.

وشددت وزيرة البيئة على أن الافتتاح التجريبي للخيمة بمحمية الغابة المتحجرة، يعكس فكرة أن السياحة البيئية منتج عالمي يمثل قدرة المجتمع المحلي والقطاع الخاص على تقديم أنشطة داخل المحميات متوافقة بيئيا بما يمكن الوزارة من الاستفادة من المحميات ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مع المحافظة عليها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للسكان المحليين تمكنهم من عرض ثقافتهم وبيع منتجاتهم من كافة المحافظات كالبحر الأحمر وسيناء والفيوم.

الاستثمار في البيئة

وأوضحت «فؤاد» أننا قادرين وفق مفهوم البيئة الجديد على الاستثمار في البيئة والاستمتاع والحماية مع توفير منتج جديد يساهم في الاقتصاد القومي.

وأشارت إلى أن خطة الإدارة البيئية بالمحميات تتضمن أماكن ذات حساسية بيئية خاصة لا يمكن المساس بها، بالإضافة إلى مناطق أخرى يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها من خلال وضع اشتراطات خاصة، منها أن تكون المنشآت خفيفة وقد تم إنشائها من الخامات الطبيعية المتوافقة مع طبيعة المحمية، وكذلك اتباع الطرق المناسبة للتخلص من المخلفات، علاوة على اشتراطات استخدام الموارد الطبيعية والمياه، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الاشتراطات تختلف من محمية إلى أخرى، فالاشتراطات يتم تحديدها طبقا لطبيعة المكان، مما يجعل اشتراطات الاستثمار في محمية الغابة المتحجرة بقلب القاهرة الجديدة مختلف عن محمية نبق بجنوب سيناء أو وادي الجمال بالبحر الأحمر وعن غيرها من المحميات.

جديراً بالذكر أن الخيمة البدوية بالغابة المتحجرة تتضمن عرض المنتجات الطبيعية من المحميات ونقل رسالة للعالم باهمية الحفاظ على الثقافات المحلية وعرضها والترويج لها مع وضع علامات إرشادية تحكي عن الثقافات المتنوعة بالمحميات.