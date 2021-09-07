وزيرة البيئة تتفقد مقلب الطوب الرملي قبل غلقه.. ودراسة تفصيلية لاستغلاله

تفقدت الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، مقلب الطوب الرملي ضمن متابعة إجراءات غلق المقالب العشوائية خلال عامين من العمل بقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة، الرقابة على إجراءات الغلق.

وقالت «فؤاد»، إنه طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إغلاق المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى، وما تم الاتفاق عليه مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، بقيام وزارة البيئة بإعداد دراسة تتضمن تحديد كمية مُخلفات البناء والهدم، والجدوى الاقتصادية من إنشاء مصنع لتدوير المُخلفات الموجودة بالموقع، تمهيداً لإغلاق الموقع واستخدامه في النشاط المُخصص له.

دراسة تفصيلة لإعادة استغلال المقلب الرملي

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية، أنه تم التعاقد مع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بعد أعمال الطرح والترسية لإعداد دراسة تفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض المقلب، لافتة إلى أن هذا الدراسة سوف يتم الانتهاء منها في أول نوفمبر القادم.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مقلب الطوب الرملي، يقع على مساحة 130 فدانا بمدينة نصر في محافظة القاهرة، وكان قد تم تخصيصه من قبل محافظة القاهرة للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، ولكن تم الاتفاق على إغلاقه ودراسة إعادة استخدامه في أنشطة أخرى بعد التوسعات العمرانية وتزايد التعديات والممارسات غير السليمة التي أدت لحرائق عشوائية به.

17 مليون متر مكعب مخلفات متراكمة

ولفتت «فؤاد»، إلى أن كمية المخلفات المتراكمة بالمقلب تقدر بـ 17 مليون متر مكعب تقريباً، موضحة أن وزارة البيئة استجابت لشكاوي المواطنين من الحرائق التي تتم داخل الموقع، وأنها تعاقدت على توفير المعدات اللازمة للسيطرة على أي حرائق فور حدوثها وتحت إشراف المختصين بوزارة البيئة.

وتفقدت الوزيرة أعمال إحكام السيطرة على المقلب لتفادي حدوث اشتعالات عشوائية به، خاصة في ظل الظروف الجوية التي قد تساعد على اشتعالها، وكذلك تعرض البلاد لفترات سكون جوية طويلة هذا العام، بالإضافة إلى مدى التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية وارتداء مهمات الوقاية.

وأكدت أن وزارة البيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، والتي نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في السيطرة عليها للحد من ظاهرة السحابة السوداء، بالتنسيق الكامل والمتناغم مع كل الجهات والشراكة مع المواطن في تنفيذ إجراءات المواجهة، وتحويلها إلى فرصة اقتصادية، مشددة على أن غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة، تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين ‏بخصوص أى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى (‏‏19808)، أو التواصل عبر الواتس آب على رقم (01222693333).‏