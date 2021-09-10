شريف إدريس يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا: «شوية تحسن»

طمأن الفنان شريف إدريس الجمهور على تطورات حالته الصحية، اليوم، حيث يخضع للعزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «الحمد لله النهارده فيه شوية تحسن في حالتي».

وعانى شريف إدريس على مدار الأيام الماضية من الآلام المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما كشفه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «عدم اتزان ودوخة ومش قادر أقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدوية تقيلة بتخليني نايم كتير».

ولم يكن الألم الجسدي هو الأصعب بالنسبة لـ«إدريس»، ولكن الألم النفسي كان الأبرز، موضحًا: «طبعًا الألم النفسي الأكبر إني مش قادر أحضن ولادي ولا أتعايش معاهم».

شريف إدريس بعد إصابته بكورونا: «مرعوب على مراتي وولادي»

وكشف الفنان شريف إدريس إصابته بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء الماضي، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء، الحمد لله في الضراء والسراء، إيجابي كورونا»، وذلك بعد ساعات من ظهور بعض الأعراض عليه مما دفعه إلى إجراء مسحة، قائلًا: «أنا تعبان ورايح أعمل مسحة، جالي دور برد من يومين وقلت برد عادي بشم وبتذوق على خفيف، قلب تكسير عضم وحرقان في جلد ضهري كأني محروق، ادعولي تطلع النتيجة سلبية، مرعوب على مراتي وولادي».

من هو شريف إدريس؟

بدأ الفنان شريف إدريس مسيرته الفنية وعمره لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، حيث شارك طفلًا في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة في الثمانينات والتسعينات منها «رأفت الهجان»، «عائلة شلش»، و«أرابيسك»، وقف خلال تلك الأعمال أمام مجموعة كبيرة من النجوم.

واستمرت مسيرة شيريف إدريس وتطورت أدواره بشكل يناسب مرحلته العمرية، منها «الهروب»، «نسر الصعيد»،«الجماعة 2»، بالإضافة إلى «سلطانة المعز»، وكان آخر أعماله مسلسل «قصر النيل» للمخرج خالد مرعي في سباق الدراما الرمضانية 2021.