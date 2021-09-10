خالد حنفي ينعى العربي: كان هامة اقتصادية مصرية وعربية

نعى الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، مالك ومؤسس مؤسسة مجموعة العربي محمود العربي، والذي وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وقال حنفي في بيان: «أتقدم بخالص التعازي إلى المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والعائلة الكريمة، تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الراحل الاقتصادي والصناعي البارز، الحاج محمود العربي، الذي يعد هامة اقتصادية مصرية وعربية، ولعب أدوارًا بارزة بحكم المواقع التي ترأسها ولا سيما رئاسة اتحاد الغرف التجارية المصرية».

وتابع: «إنني في هذه المناسبة الأليمة، أتقدم لسعادتكم ولأسرتكم الكريمة، بوافر التعزية والمواساة، متضرعا إلى الله عزً وجلّ أن يتغمد الراحل بوافر رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم من بعده الصبر والسلوان».

حنفي: العربي كان عصاميًا وسيترك فراغًا كبيرًا

وأكد حنفي أن «رحيل هذا الرجل العصامي، سيترك فراغًا كبيرًا سواء في مصر أو في وطننا العربي، إذا لطالما كرس حياته من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والاقتصاد المصري، وكان سباقًا في جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وفي مقدمها شركة (توشيبا) اليابانية».

وأكمل: «الخسارة كبيرة ولكن بفضل الله تعالى ستتجاوزون هذه المحنة، وستستمرون بحكم موقعكم كرئيس لاتحاد الغرف التجارية المصرية، بإكمال المسيرة العطرة والطيبة التي رسخها والدكم الراحل، فأطال الله بعمركم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المقرر أن يُقام عزاء رئيس مجلس إدارة «مجموعة العربي»، يوم الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021، بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، وذلك وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لـ«مجموعة العربي» التي أسسها الراحل.

وقد قالت أسرة الراحل إنه سيتم تشييع جثمان الراحل اليوم عقب صلاة الجمعة إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية «أبورقبة» مركز أشمون بمحافظة المنوفية.