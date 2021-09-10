شركة أرامكو السعودية تعلن اليوم أسعار البنزين لشهر سبتمبر

تعلن شركة «أرامكو» السعودية أسعار البنزين لشهر سبتمبر، اليوم الجمعة، علمًا بأنَّه سيتمّ العمل بها بداية من صباح غدا، السبت، حيث يتم العمل حاليا بأسعار البنزين المحددة لشهر أغسطس، والتي حددت بنزين 91 بـ‏2.18 ريال سعودي، وبنزين 95 بـ 2.33 ريال سعودي.

أرامكو تقوم بمراجعة شهرية لأسعار البنزين

وشهريًا، تجري شركة أرامكو السعودية مراجعة دورية للأسعار، حيث يتمّ تعديل أسعار البنزين و منتجات الطاقة بشكل عام وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتعد الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة في المملكة العربية السعودية قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث يتمّ تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه في المملكة.

توفر شركة أرامكو البنزين بنوعية 91 و 95

وتوفر شركة «أرامكو» السعودية للطاقة أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعية بنزين 91 و بنزين 95، حيث يأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وكانت شركة «أرامكو» السعودية قد أعلنت في فبراير 2020 تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين و منتجات الطاقة الأخرى من ربع سنوية إلى شهرية.

من جهتها، أوضحت شركة «أرامكو» السعودية أنَّه لضمان جودة البنزين طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، ويتمّ حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه عن طريق البصر، والتحكم في جودته خلال الضخ، وأشارت الشركة السعودية إلى أنَّ جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوّها من الرصاص، والأسعار محددة ضمن المراجعة الدورية للربع الرابع من عام 2019.