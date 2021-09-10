«القوى العاملة» تكشف تفاصيل مبادرة «سلامتك تهمنا»: تستهدف كل عمال مصر

أكّدت سهير الليثي، وكيل وزارة القوى العاملة والصحة المهنية، أهمية مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أنَّه يتمّ الوصول للعمال في مصر لتوعيتهم بالمخاطر التي يتضمنها العمل، والعملية الصناعية، مشددة على أهمية سلامة العامل في نطاق العمل وخارجه، وهذا هو المفهوم الأشمل للصحة.

الجدول الزمني لتنفيذ أعمال الحملة يمتد لـ3 سنوات

وقالت «الليثي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبوزيد، إنَّه لا بد من سلامة وصحة العمال في حياتهم كلها، مشيرة إلى أنَّ الجدول الزمني لتنفيذ أعمال الحملة يمتد لـ3 سنوات.

نستهدف كل عمال مصر في أي قطاع

وذكرت وكيل وزارة القوى العاملة والصحة المهنية، أنَّه مع بدء الحملة، أصبح هناك وعي أكبر لدي العاملين، مستطردة: «عمليات التفتيش لم تكن بقوة الندوات التوعوية للعمال، وأؤكّد أنَّ السلامة استثمار، وهي السبب الرئيسي لاستمرارية العمل، ونحن نستهدف كل عمال مصر في أي قطاع».

بداية إطلاق الحملة

كانت وزارة القوي العاملة، قد عقدت ندوة «سلامتك وصحتك تهمنا»، في ديسمبر 2018 بالشركة العامة للبترول، تحت رعاية محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بهدف التوعية ونشر ثقافة تفتيش السلامة والصحة المهنية.

واستعرضت الشركة جميع برامج السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الشركة، كما قام فريق العمل بالوزارة بعمل مراجعات لجميع مواقع الشركة لعمل تقرير كامل على نقاط القوة والضعف بالسلامة والصحة المهنية.

وجرى شرح أهمية وكيفية إعداد خطة الطوارئ للمنشآت، وكذلك كيفية تقييم المخاطر الموجودة في المنشآت، وتفاعل الحضور مع المحاضرات مقدمين الشكر على مبادرة «سلامتك وصحتك تهمنا».