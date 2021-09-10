القوى العاملة توضح حقيقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة وتحذر من الرسائل الوهمية

حالة من الجدل الواسع أثارتها بعض الرسائل الشائعة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي يستخدمها البعض لترويج الشائعات، والنصب على الأفراد المستحقين لـ منحة العمالة غير المنتظمة، إذ نشرت عدد من الصفحات الوهمية والمزيفة التي تستخدم اسم وزارة القوى العاملة منشورات وهمية والتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بشأن صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.

وتوضح «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، حقيقة الرسائل الخاصة بالتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، وفق ما أعلنته وزارة القوى العاملة في بيان لها منذ قليل، كالتالي:

حقيقة التسجيل في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

نشرت وزارة القوى العاملة، في بيان لها منذ قليل، لتوضيح حقيقة الرسائل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتمّ إرسالها للأفراد عبر خاصية الرسائل النصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم، والتي تحثهم على التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة حتى يتمكنوا من صرفها.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنَّ ما يتمّ تداوله عبر الصفحات الوهمية والزائفة، والتي تستخدم اسم وزارة القوى العاملة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ما هو إلا حيلة لجمع البيانات الخاصة بالأفراد لاستخدامها للنصب عليهم، مشيرة إلى أن الوزارة لم يكن لديها سوى حساب رسمي واحد فقط على موقع «فيس بوك»، وهو ذاك الذي يحمل إشارة زرقاء.

جدير بالذكر، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدَر قرارًا في العام الماضي، بصرف منحة العمالة غير المنتظمة للفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، والذين يتمّ تحديدهم وفقًا لبحث يتمّ إجراءه عن الحالة المتقدمه لطلب الحصول على المنحة، وتم صرف تلك المنحة على 6 دفعات، تمّ تسليمهم للمستحقين بالكامل، ولا يوجد هناك منحة أخرى أو دفعات أخرى من المنحة من المنتظر صرفها.