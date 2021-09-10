وزير التعليم العالي عن إهانة ممرض في «فيديو الكلب»: تتنافى مع أخلاقيات هيئة التدريس

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بإحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري.

كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة، التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي.

الوزير: الواقعة تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية التي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها.

وأكد الوزير احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض، لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.