التعليم العالى: إتاحة موقع تسجيل رغبات التنسيق أمام الطلاب خلال ساعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف علي قطاع التنسيق، العمل حاليا على إعداد موقع التنسيق الإلكتروني، لإتاحة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي 2021 للجامعات، خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنه سيتم إتاحته للطلاب مساء اليوم، تجريبا علي أن يتم العمل فعليا بالموقع بدءا من صباح غدا السبت وحتى الأربعاء المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الاثنين.. أخر أيام التسجيل واختبارات الرغبات

وأضاف المشرف على التنسيق في تصريح لـ«الوطن»، متاح حاليا وحتى يوم الاثنين المقبل تسجيل وأداء اختبارات القدرات 2021 لجميع طلاب الثانوية العامة 2021، موضحا أن 176 ألف طالب وطالبة سجلوا حتى الآن لاداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات فى هذا الشأن حتى الآن، وأن هناك تنسيق تام بين غرفة العمليات المركزية والجامعات بشأن الاستعدادت النهائية لأعمال التنسيق.

تجهيز معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات

و في ذات السياق، انهت الجامعات الحكومية استعدادتها من حيث تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل لرغبات المرحلة الأولي 2021، من حيث تجهيز معامل الحاسب الآلي والمشرفين المختصين علي عمل الموقع الإلكتروني وكذلك إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية حيث سيتم التشديد على ارتداء الكمامة للجميع خلال أعمال تسجيل الرغبات وتجهيز الطابعات بالإضافة إلى تخصيص أماكن الانتظار للطلاب وأولياء الأمور.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية انهت استعداداتها لبدء أعمال تنسيق المرحلة الأولي الإلكترونى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، لافتا إلي أنه تم تجهيز 3 معامل للحاسب الآلي لتوزيع الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعى بينهم حرصًا على سلامة الجميع في ظل إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة حنان كامل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن مجلس الكلية شدد علي ضرورة طباعة الملصقات الإرشادية لجميع الطلاب، وتجهيز شاشات إلكترونية مخصصة لارشاد الطلاب بخطوات تسجيل الرغبات وقواعد التنسيق، موضحة أن كل معمل يضم 30 جهاز كمبيوتر بجانب توفير الطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات.