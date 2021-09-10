«وهب حياته لله والناس».. أطفال يقرأون القرآن بجنازة «محمود العربي»

مسيرة تزيد على خمسين عامًا قطعها «شهبندر التجار» الراحل محمود العربي بين التجارة والصناعة، وضع حجر الأساس لعلامة تجارية استهلاكية باتت الأكثر والأوسع انتشارًا في ملايين من المنازل المصرية وذاع صداها إلى خارج أقطار الدولة، وفتح بمصانعه ملايين من البيوت عمل بها جيل من بعد جيل، الجميع شهد له بالأخلاق والتواضع، مواقفه الإنسانية يتغنى بها كل من التقى به، فكانت جنازته مهيبة يتزاحم الآلاف من خلف نعشه للحاق بالإمام قبل بدء الصلاة عليه.

السوشيال ميديا عن جنازة العربي: من وهب حياته لله والناس هكذا تكون خاتمته

في غضون ساعة واحدة وعقب الانتهاء من مراسم دفن وتشييع جثمان رجل الأعمال الراحل محمود العربي، صاحب مصانع العربي الشهيرة، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور توثق مشاهد الجموع الغفيرة التي حضرت مراسم جنازته حبًا في الدعاء له، عاش في الدنيا من أجل مساعدة الناس في السر، فما كان منهم إلا ردوا له الجميع في العلن، «من وهب حياته إلى الله والناس هكذا تكون خاتمته»، كما علق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

الأطفال يقرأون القرآن على قبر محمود العربي

حب الناس لم يتجسد فقط في مشهد الجموع الغفيرة التي خرجت من منازلها في مسقط رأسه قرية «أبورقبة» بمحافظة المنوفية، فجلس أطفال القرية في حلقة لقراءة القرآن أمام قبر رجل الأعمال محمود العربي، وبحسب قول الشيخ «محمد»، المسؤول عن مكتب العربي لحفظ القرآن الكريم، الذي أنشأه الحاج محمود العربي منذ عام 2000، والمسؤول عن الطلاب الأطفال الجالسين لقراءة القرآن أمام قبره، «جئنا اليوم نقرأ القرآن على روحه بقلوب الأطفال الطاهرة النقية حبًا خالصًا له».

وحسبما أوضح الشيخ المسؤول عن تحفيظ القرآن لهؤلاء الأطفال لـ«الوطن» يتم تحفيظ القرآن في هذا المكان بمقابل رمزي بسيط جدًا خالصًا لوجه الله.