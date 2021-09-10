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الآلاف يشيعون جنازة محمود العربي في المنوفية (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين وإبراهيم الديهي
12:26 م | الجمعة 10 سبتمبر 2021
جنازة رجال الأعمال محمود العربي

جنازة رجال الأعمال محمود العربي

شارك آلاف المواطنين في تشييع وأداء صلاة الجنازة على جثمان محمود العربي رئيس مجلس إدارة «مجموعة العربي»، وذلك بقرية أبو رقبة في محافظة المنوفية.

ويُقام عزاء محمود العربي رئيس مجلس إدارة «مجموعة العربي»، بعد غد الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021، بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، وذلك وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لـ«مجموعة العربي» التي أسسها الراحل.

وذكرت المجموعة في البيان: «ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الذي وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله».

وتابع البيان، «أنَّ الراحل كان محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان نعم القائد الراشد، الذي ستبقى سيرته وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».

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