أول تحرك من وزارة البيئة بعد «حادث قرش الساحل الشمالي»

في أول تعليق من وزارة البيئة، عن ما وصف بـ«حادث قرش الساحل الشمالي»، قال مصدر في الوزارة، إنه سيجري سؤال الموظف طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، عن نوعية الكائن الذي هاجمه، موضحًا أن البحر المتوسط غني بأسماك القرش المتنوعة، إلا أنهم في حاجة لسؤال الموظف المصاب لمعرفة الكائن الذي هاجمه.

وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي عن الحادث بعد الوقوف على كافة التفاصيل.

وهاجم كائن بحري، اليوم، شخصا في البحر، في قرية مراسي بسيدي عبدالرحمن، لم تحدد وزارة البيئة نوعه حتى الآن، إلا أن شهود عيان قالوا إنه سمكة قرش.

ونقلت سيارة الإسعاف، المصاب إلى المستشفى، وتبين أن الكائن البحري التهم جزءًا من ذراعه، ويجرى حاليا تقديم الخدمات الطبية له.

وأخطر مستشفى العلمين، الجهات الأمنية بالواقعة، وجرى تحرير محضر في نقطة شرطة المستشفى، كما أبلغت إدارة القرية، السلطات المعنية بالحادث، وجاري اتخاذ اللازم.