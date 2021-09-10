سمكة قرش تهاجم شخصا على البحر في الساحل الشمالي وتلتهم ذراعه

هاجمت سمكة قرش، اليوم الجمعة، شخصًا في البحر في قرية مراسى سيدى عبدالرحمن في الساحل الشمالي، والتهمت جزءًا من ذراعه، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى القرية، وجرى نقل الشخص إلى مستشفى العلمين المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية له، وجرى تقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها.

وصول المصاب من سمكة القرش في الساحل الشمالي إلى المستشفى

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، منذ قليل، طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، مصابًا بجرح مفتوح متهتك في الذراع اليسرى حوالي 5*20 سم، إثر هجوم سمكة القرش خلال السباحة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي على شاطئ النورس داخل المياه.

إخطار الجهات المعنية بهجوم سمكة القرش

وأخطر مستشفى العلمين الجهات الأمنية بالواقعة، وحُرر محضر في نقطة شرطة المستشفى، كما أبلغت إدارة القرية السلطات المعنية بالحادث، وجارٍ اتخاذ اللازم.