بعد حادث فتاة بني سويف.. انتشال طفلين شقيقين غرقا في نيل الواسطى

انتشلت قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين من الأهالي بمركز الواسطى، منذ قليل، طفلين غرقا في نهر النيل قرب قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، وذلك بعد أيام من العثور على جثة فتاة بني سويف التي غرقت بمياه النيل بمنطقة طراد النيل.

وقالت مصادر إن الطفلين كانا يلهوان برفقة بعضهما أمام منزلهما الواقع داخل جزيرة نيلية قرب قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، واختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ، حيث رجح البعض غرقهما في مياه النيل.

«دولار» وأهالي الواسطى ينتشلون الطفلين

وقال محمد فاروق عبد السيد، أحد أهالي مركز الواسطى: فور علمنا بغرق طفلين شقيقين بقرية زاوية المصلوب تجمع العشرات من أهالي مركز الواسطى وقرية زاوية المصلوب، حيث تصادف وجود أحد المنقذين يدعى «محمد دولار» والذي جاء من محافظة الشرقية للبحث عن فتاة النيل الغارقة، ومكث لمدة يومين لدى أحد الأشخاص بمدينة الواسطى تمهيدا لتدريب عدد من الشباب للتدخل وإنقاذ أي غريق ببني سويف، والذي أسرع إلى الجزيرة برفقة آخرين بينهم «محمد جاد» والبحث عن الطفلين، وتمكنَّا من انتشال الطفلين بمعاونة قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، وعدد من الأهالي والصيادين، وجرى نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا منذ قليل، يفيد بغرق طفلين شقيقين بمياه النيل قرب قرية زاوية المصلوب وتبين أنهما: عمر، 7 أعوام، وعماد، 8 أعوام، يقيمان بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، ووجهت المديرية بسرعة توجه قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانتشالهما.