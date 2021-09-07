انتشال جثة طفل غرق في ترعة بسوهاج

انتشل الأهالي بدائرة قسم شرطة طهطا شمال سوهاج، جثة طفل يبلغ من العمر عامين، غرق في الترعة المجاورة لمنزله، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل «سفيان.م.ا»، عامين، ويقيم بناحية دائرة القسم، جثة هامدة، إدعاء غرق، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث القسم.

وبسؤال جده لوالدته المدعو «خلف.ع.م»، 58 سنة، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو حفيده المذكور أمام المنزل إنزلقت قدمه وسقط بالترعة المجاورة لمنزله مما أدي لغرقه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة.