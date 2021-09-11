سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

يهتم قطاع عريض من الأشخاص، بالبحث بشكل يومي عن بيع وشراء العملات ومن بينها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، والمؤسسات المصرفية، وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في مستهل المعاملات الصباحية في البنوك المصرية، اليوم السبت 11 سبتمبر الحالي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في البنك المركزي المصري 52.05 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع وفي البنك الأهلي المصري لنحو 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ، في بنك الإسكندرية 48.49 جنيه للشراء، و52.360 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد، عند 47.45 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وشهد تباين في سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم، إلى 49.42 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.11 جنيه للشراء، و52.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 52.05 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأخيرا وصل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك الإسكندرية، إلى 48.49 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.