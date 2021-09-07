سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في مصر

منذ إعلان مجلس الوزراء الكويتي، عودة الطيران المباشر بين مصر والكويت، يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، والمؤسسات المصرفية.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق مستهل المعاملات الصباحية في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر الحالي، بعدد من البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري لنحو 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، و51.99 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.49 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد، عند 47.42 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.99 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك الإسكندرية، إلى 48.49 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 48.06 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.