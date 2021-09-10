داليا مصطفى وعصام كاريكا أول الحاضرين بحفل توزيع جوائز دير جيست

بدأ منذ قليل، توافد الفنانين على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز مجلة دير جيست لعام 2021، المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

داليا مصطفى تساند زوجها في حفل دير جيست

وكان أول الحضور الفنانة داليا مصطفى، وزوجها شريف سلامة، والفنان عصام كاريكا.

وقالت داليا مصطفى، لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية لتواجدها مع زوجها شريف سلامة، من أجل مساندته وقت استلام جائزته.

عصام كاريكا يهنئ أحمد بتشان بجائزته

وبدوره، قال الفنان عصام كاريكا، لـ«الوطن»، إنه حضر الحفل اليوم، من أجل مساندة تلميذه الفنان أحمد بتشان، الذي سيحصل على جائزة خاصة في الغناء.

ومن المقرر أن يعلن خلال حفل «دير جيست» في دورته الـ18، عن فوز عدد من نجوم الفن بالجوائز، وأبرزهم منى زكي، منة شلبي، كريم عبدالعزيز، رامي صبري، أحمد زاهر، درة، سميرة سعيد، المطرب محمد حماقي، ريهام عبدالغفور، هاني رمزي، داليا البحيري، رانيا فريد شوقي، يوسف الشريف، وحمادة هلال، وغيرهم.

يذكر أن جائزة الأسطورة، ستذهب للفنان مدحت صالح، عن مشواره الفني الطويل.

وفي دورة العام الماضي، حصلت الفنانة إلهام شاهين، على جائزة أفضل ممثلة، كما جرى تكريم الإعلامي نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي.

وحضر المطرب رامي صبري، الذي قدم في بداية الحفل أغنية «حياتي مش تمام»، وقام ماجد حسني رئيس دير جيست، بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

كما حضر كل من الفنانة جومانا مراد، الفنان خالد النبوي، الفنان محمود عبدالمغني، أحمد شيبة، والمخرج محمد سامي.