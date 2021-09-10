مع اقتراب إصداره.. تعرف على مواصفات وسعر آيفون 13

يترقب مستخدمو هواتف آيفون الإعلان عن موعد ومواصفات آيفون 13، وتخطط شركة أبل، لإضافة خصائص جديدة ومختلفة لخط إنتاج هواتفها المحمولة iPhone، مثل الاتصال مع الأقمار الصناعية وستساعد هذه الخاصية الجديدة في حالات الطوارئ، وتسمح لمستخدمي آيفون iPhone بإرسال رسائل نصية والإبلاغ عن الأعطال في المناطق الخالية من تغطية شبكات الهواتف المحمولة.

أجهزة آيفون القادمة قد تشتمل على معدات تسمح لها بالاتصال بالأقمار الصناعية

ومع اقتراب موعد إصدار الهاتف الجديد لشركة أبل يستمر البحث والترقب لجهاز «آيفون 13»، والمتوقع أن يحمل تصميماً جديداً وعمراً أطول للبطارية، ومواصفات أعلى للكاميرات وخيارات ألوان جديدة، وتشير التوقعات، إلى أن أجهزة آيفون القادمة قد تشتمل على المعدات التي تسمح لها بالاتصال بالأقمار الصناعية، إلا أن خاصية الطوارئ لن تكون جاهزة قبل العام المقبل، فمن الممكن تغيير الخاصية أو إلغائها قبل إصدار الهاتف.

وتعمل شركة أبل على إصدار هاتفها الذكي المرتقب «آيفون 13» خلال سبتمبر الجاري، وترصد «الوطن» في هذا التقرير مواصفات الهاتف:

- المعالج من نوع «apple a14» سداسي النواة.

- الكاميرات خلفية رباعية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16+12 ميجا بكسل.

- الشاشة مساحتها 6.3 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز، والبطارية 4000 مللي أمبير.

- يوجد 3 إصدارات من جهاز آيفون 13 مختلفة في المساحة التخزينية فقط، وهي: «128، 256، 512 ميجا بايت»،

- تتعدد ألوان آيفون 13 ما بين «أسود رمادي، الجرافيت، الذهبي، الفضي، البرتقالي»، ويحتوي الهاتف على سماعات ستريو ومدخل سماعات 3.5 مللي متر ولا يدعم تشغيل الراديو fm.

- سعر آيفون 13 من المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز في الأسواق من 1099 دولار، وسيختلف السعر من دولة لأخرى.

- وزن الجهاز سيكون وزن الجهاز 228 جرامًا، حسبما ذكرت شركة «أبل».

- مميزات آيفون 13 مقاوم للماء بعمق يصل إلى 6 أمتار، لمدة تصل إلى نصف ساعة، ومقاوم أيضًا للغبار.

- موعد نزول هاتف آيفون 13 ومن المقرر أن تعقد شركة «آبل» مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة لإعلان موعد إصدار الهاتف، ومواصفات آيفون 13، وستحدد موعد نزوله في الولايات المتحدة أولاً، ثم في باقي دول العالم.