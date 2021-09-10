«المستشفيات التعليمية» تقرر إحالة طبيب آخر للتحقيق في واقعة إهانة ممرض

قررت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إحالة الطبيب معتز مسعد جمال الدين، طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمي، للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، بالقرار رقم 556 الصادر في 10 سبتمبر 2021، وذلك لظهوره في الفيديو المتداول عن واقعة إهانة طبيب لممرض، وبيان مدى صحه مشاركته في الواقعة.

«المعاهد التعليمية»: إهانة الممرض أو أي من الأطقم الطبية أمر لا يمكن السكوت عنه

كشف الدكتور محمد فوزي فودة، رئيس المعاهد التعليمية، تفاصيل إحالة أحد الأطباء إلى التحقيق بعد واقعة الفيديو المتداول لإهانة الممرض، قائلا إن الطبيب يدعى معتز مسعد جمال الدين، وهو طبيب جراح، ويعمل بمستشفى المطرية التعليمي، وتم وقف الطبيب لحين انتهاء التحقيقات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تم رصد صورته في الفيديو المتداول وفتح التحقيق معه ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات والتي ستعقد غدا»، مشددا على أن إهانة الممرض أو أي من الأطقم الطبية أمر لا يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به حتى لو وصل الأمر إلى الوقف عن العمل.

وأوضح أن المستشفيات التعليمية كل ما يجري فيه يتم وفقا لمواثيق شرف المهنة وأن وقعت الحادثة خارج المستشفى ولكنه يعمل كطبيب داخل أحد مستشفيات المعاهد التعليمية ولا يجب أن يصدر فعل كهذا.

الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي انتشر بها فيديو اليوم أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد فيديو إهانة أستاذ ورئيس قسم عظام، لعضو هيئة تمريض «بحسب الفيديو المتداول» بأحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع حقوق وواجبات الفرق الطبية، وهو الأمر الذي حرصت وزارة الصحة والسكان أن تتدخل ووجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة «فيديو الطبيب» داخل أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.