موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا.. متاح مجانا

يتزايد البحث في الأيام الأخيرة، عن موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا، تزامنا مع إعلان الوزارة دخول الموجه الرابعة من فيروس كورونا إلى مصر، ووجود إصابات بين المواطنين بمتحور «دلتا بلس».

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي، عن خطوات الدخول إلى موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا، وذلك تسهيلا على المواطنين في الحصول على لقاح كورونا وتجنب الإصابة، وتقليل المضاعفات المصاحبة عند الإصابة بكوفيد 19.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين للحصول على اللقاح:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «طلب اللقاح».

- تحديد فئة من الفئات الأربع التي حددتها وزارة الصحة والسكان، للحصول على لقاح كورونا وهي: (العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة، فئات أخرى، تطعيم بغرض السفر).

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة من أجل التسجيل وهي: (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، الوظيفة، المحافظة، المكان الذي تود تلقي اللقاح فيه).

- الضغط على أيقونة «استكمال الطلب».

- الحصول على رقم تأكيدي مكون من 20 رقما خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.

- المتابعة بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة من أجل الحصول على اللقاح.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر متاحة بصورة مجانية طوال 24 ساعة

وأضحت وزارة الصحة والسكان، أن خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر متاحة بصورة مجانية طوال 24 ساعة يوميًا عبر الموقع الرسمي لها، وذلك تسهيلا على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح في الأماكن المخصصة بالمحافظات المصرية لمواجهة تفشي كورونا.