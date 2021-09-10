مزايا جديدة في «تويتر».. بينها «جروبات»

قال موقع androidpolice إن تطبيق تويتر Twitter سمح في وقت سابق باستنساخ قصص إنستجرام Instagram للمستخدمين بنشر «أساطيل» سريعة الزوال استمرت 24 ساعة، ويمكن أن تحتوي على نصوص أو صور أو مقاطع فيديو، وقد اختفت الآن إلى الأبد لأنه لم يستخدمها أحد بالفعل.

ميزات جديدة

وكان تويتر Twitter في حالة نجاح مؤخرًا بسبب إضافة ميزات جديدة، مع أشياء مثل وضع الأمان والمتابعات الفائقة والقدرة على إزالة المتابعين الذين بدأوا جميعًا في الخضوع للاختبار.

وأضاف الموقع أن تويتر Twitter أضاف ميزة أخرى إلى هذه القائمة وهي Twitter Communities، حيث ستعمل مجتمعات Twitter بشكل مشابه لميزة مجموعات Facebook، ولكن ربما تكون أكثر انفتاحًا في الطبيعة.

وسيتمكن المستخدمون من الانضمام إلى مجتمعات مختلفة ونشر التغريدات هناك بدلاً من التغريد مباشرة إلى متابعيهم.

الأعضاء فقط من نفس المجتمع

ويمكن فقط لأعضاء نفس المجتمع الرد والانضمام إلى المحادثة، ما يجعلها شخصية وذات صلة، وستكون المنتديات نفسها وجداولها الزمنية مفتوحة للجمهور، لذلك لن تكون مجموعة خاصة تمامًا وسرية للغاية.

كما سيتمكن أي شخص من قراءة تغريدات المجتمع واقتباسها والإبلاغ عنها، حيث يريد تويتر Twitter أن تفكر في هذا على أنه مكان للتجمع حيث يمكن للأشخاص الذين يشاركونك الاهتمامات المشتركة توزيع محتوى رائع وإجراء محادثات هادفة فيما بينهم.

ولإبقاء الأمور في مسارها الصحيح وتركيزها، يتم تكليف الوسطاء بالتوصل إلى تركيز المجتمع، وكتابة القواعد، ودعوة الأعضاء المحتملين، سيتمكن المستخدمون أيضًا من الانضمام بحرية أيضًا.

وأوضح التطبيق أن الميزة قيد الاختبار الآن على إصدار iOS من التطبيق بالإضافة إلى موقع الويب، وسيتم طرحها أيضًا على Android «قريبًا».

وتم بالفعل إنشاء بعض المجتمعات، لكن عدد الأشخاص الذين ينضمون إليها ليس كبيرا حتى الآن، ولا نشهد الكثير من التفاعل.