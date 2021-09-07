العملة المشفرة تصل إلى «تويتر».. قريبا

قال موقع the indian express إن ميزة إناء البقشيش Tip Jar في تطبيق تويتر Twitter قد تحتوي على خيار العملة المشفرة قريبًا.

وأضاف الموقع أن الميزة قيد التطوير ويتم العمل عليها في الوقت الحالي، وقد رصدها المهندس أليساندرو بالوزي، الذي شارك لقطات شاشة لما سيبدو عليه هذا عند إطلاقه.

في وقت لاحق، أعاد رئيس المنتج لشركة تويتر Kayvon Beykpour مشاركة تغريدة من حساب Paluzzi على تطبيق تويتر معلقا عليها بـ«قريبًا» تشير إلى أن هذا بالفعل قيد الإعداد.

قريبا تحقيق الأرباح من تويتر بالعملات المشفرة

وفقًا للقطة الشاشة الخاصة بـ Paluzzi ، أن إناء البقشيش Tip Jar من تويتر Twitter سيستخدم شبكة Lightning للسماح للمستخدمين بتحصيل مدفوعات البيتكوين الخاصة بهم.

تظهر لقطة شاشة أخرى أن المستخدمين سيكونون قادرين على جمع النقود في كل من البيتكوين والإثيريوم وستسمح لهم المنصة بإضافة عناوينهم الخاصة إلى ملفهم الشخصي.

وتُظهر لقطة الشاشة أيضًا أن تويتر Twitter يستخدم تطبيق Strike لمدفوعات Bitcoin، وهو تطبيق يستخدم للمدفوعات على مستوى العالم، ويمكن أيضًا استخدامها لشراء وبيع البيتكوين.

وتمت إضافة ميزة Tip Jar مرة أخرى في مايو بواسطة Twitter، وفي ذلك الوقت، قال موقع تويتر إن الميزة ستتاح لعدد محدود من المستخدمين وأنهم سيكونون قادرين على إضافتها إلى ملفاتهم الشخصية.

في الوقت الحالي فقط، سيشاهد المبدعون والصحفيون والخبراء والمنظمات غير الربحية المختارة رمز التلميح في ملفهم الشخصي.

وقالت Twitter إنها ستوسع الميزة إلى المزيد من المستخدمين في وقت لاحق.

ويعتبر إناء البقشيش هي طريقة جديدة لكسب مستخدمي تويتر العديد من الأموال، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مكانا مناسبا في الوقت الحالي لجني الأموال عن طريق الإعلانات والمنشورات ذات العلامات التجارية وعمليات البيع والشراء.