أطاح بالإخوان من الحكم.. معلومات عن عزيز أخنوش رئيس حكومة المغرب الجديد

سمى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، وسط تساؤلات عن من يكون رئيس حكومة المغرب الجديد.

عزيز أخنوش رئيس حكومة المغرب الجديد، هو من أطاح بحزب العدالة والتنمية (الاخواني) من السلطة، بعد أن حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المغربية بواقع 102 من بين 395 مقعدا، في مقابل التراجع الكبير للحزب الأكبر سابقا، حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للإخوان، بشدة ليحصل فقط على 13 مقعدا.

ولفت بيان لوزارة القصور الملكية، إلى أن العاهل المغربي استقبل عزيز أخنوش بالقصر الملكي في فاس، وعينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التعيين يأتي طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ولد عزيز أخنوش 1961 بين مرتفعات الأطلس الصغير

ولد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المغرب الجديد، سنة 1961، في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة أكادير جنوبي المغرب، وهو متزوج من سيدة الأعمال سلوى أخنوش، وأب لثلاث أبناء.

طموح عزيز أخنوش، قاده خلال مرحلة الدراسة للسفر إلى كندا، حيث حصل وهو في سن 25 عاما، وتحديدا سنة 1989، على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك، وبعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة أكوا القابضة التي أسسها والده منذ سنة 1932، وتحتضن شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.

عزيز أخنوش.. أحد أبرز رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي

ويعتبر عزيز أخنوش، رئيس حكومة المغرب الجديد، واحدا من أبرز رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي، حيث حل في المرتبة العاشرة عربيا، وفي المركز 1664 عالميا، ضمن تصنيف قائمة فوربس لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار، وهو ما شكل ارتفاعا بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية.

وشغل عزيز أخنوش منصب وزير الزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها وحمل هذه الحقيبة منذ العام 2007، وتولى حزبه التجمع الوطني للأحرار وزارات أساسية في حكومة سعد الدين العثماني، مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.

عزيز أخنوش.. واضع مخطط المغرب الأخضر

وقد وضع عزيز أخنوش خلال توليه منصب وزير الزراعة، عددا من الاستراتيجيات لتنمية القطاع الفلاحي، من بينها مخطط المغرب الأخضر الرامي لتطوير الزراعة، واليوتيس التي تتوخى النهوض بالصيد البحري.

ويعتبر «أخنوش»، من بين الوزراء الذين لا يتقاضون راتبا مقابل مهمتهم داخل الحكومة، حيث أكد في لقاءات صحفية عدم حصوله على أي أجر أو تعويض مادي من الدولة، منذ توليه مهامه كوزير للفلاحة سنة 2007.

وقال في حوار سابق مع صحيفة جون أفريك الفرنسية، إنه لا يكتفي فقط بالتنازل عن راتبه، بل يتكفل بجميع مصاريف تنقلاته في إطار مهامه كوزير، إلى جانب مصاريف تنقلات مساعديه وفريقه الحكومي.

علاقات متميزة تجمع رئيس حكومة المغرب الجديد بأوروبا

وتجمع رئيس الوزراء الجديد علاقات متميزة بشركاء المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، ولعب دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي حول عودة نشاط السفن الأوروبية إلى المياه المغربية، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين سنة 2014.

وإضافة إلى مهامه الوزارية، عرف «أخنوش» بدعمه للجمعيات المدنية والتنموية، وانخراطه في بعض المؤسسات المدنية والمهنية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع مهني لرجال الأعمال في المملكة)، وترأس في وقت سابق تجمع النفطيين في المغرب، كما يعد واحدا من أعضاء مؤسسة محمد الخامس للبيئة، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.